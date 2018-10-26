Medel'in 'bu iş burada bitmedi' paylaşımı dikkat çekti

Beşiktaş, dün UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda çıktığı üçüncü maçta Genk'e kendi sahasında 4-2 mağlup olmuştu.

Siyah Beyazlı taraftarlar, yönetimle birlikte pek çok oyuncuyu protesto ederken alkış alan ender isimlerden biri de mücadelesiyle takdir toplayan Gary Medel'di.

31 yaşındaki Şilili futbolcu, bugün Instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Medel, Kara Kartal'ın mağlubiyetle ayrıldığı mücadeleden üç fotoğrafını paylaşarak altına da "Bu iş, burada bitmedi. Birlikte mücadeleye devam..." mesajını yazdı.