Medel’in gönlü Boca’da

Canal del Futol’a konuşan Arjantin kulübünün teknik direktörü Alfaro, “Medel, Boca formasına çok yakışacağının izlenimini bana verdi. Gönlü de burada. Birgün dönmek istiyor” dedi. Eski yönetici Burdisso da, “Medel’i Boca’ya dönmeye ikna etmem istenirse, bunu seve seve yaparım” şeklinde konuştu.