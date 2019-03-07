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Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada haftanın en önemli maçı olan Medpol Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasını Hüseyin Göçek'in yöneteceği açıklandı.
 
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
 
Başakşehir - Fenerbahçe / Hüseyin Göçek
 
Beşiktaş - Atiker Konyaspor / Ali Palabıyık
 
Galatasaray - Antalyaspor / Arda Kardeşler
 
Trabzonspor - Akhisarspor / Yaşar Kemal Uğurlu
 
Sivasspor - Yeni Malatyaspor / Abdulkadir Bitigen
 
Ankaragücü - Bursaspor / Serkan Çınar
 
Alanyaspor - Erzurumspor / Mete Kalkavan
 
Göztepe - Kasımpaşa / Koray Gençerler 
 
Çaykur Rizespor - Kayserispor / Halis Özkahya

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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