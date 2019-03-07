Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada haftanın en önemli maçı olan Medpol Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasını Hüseyin Göçek'in yöneteceği açıklandı.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Başakşehir - Fenerbahçe / Hüseyin Göçek

Beşiktaş - Atiker Konyaspor / Ali Palabıyık

Galatasaray - Antalyaspor / Arda Kardeşler

Trabzonspor - Akhisarspor / Yaşar Kemal Uğurlu

Sivasspor - Yeni Malatyaspor / Abdulkadir Bitigen

Ankaragücü - Bursaspor / Serkan Çınar

Alanyaspor - Erzurumspor / Mete Kalkavan

Göztepe - Kasımpaşa / Koray Gençerler

Çaykur Rizespor - Kayserispor / Halis Özkahya