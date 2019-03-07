Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada haftanın en önemli maçı olan Medpol Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasını Hüseyin Göçek'in yöneteceği açıklandı.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Başakşehir - Fenerbahçe / Hüseyin Göçek
Beşiktaş - Atiker Konyaspor / Ali Palabıyık
Galatasaray - Antalyaspor / Arda Kardeşler
Trabzonspor - Akhisarspor / Yaşar Kemal Uğurlu
Sivasspor - Yeni Malatyaspor / Abdulkadir Bitigen
Ankaragücü - Bursaspor / Serkan Çınar
Alanyaspor - Erzurumspor / Mete Kalkavan
Göztepe - Kasımpaşa / Koray Gençerler
Çaykur Rizespor - Kayserispor / Halis Özkahya
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.