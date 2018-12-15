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Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının VAR hakemi Barış Şimşek oldu

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında bu akşam oynanacak olan M. Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kerem Ersoy yer alacak. 

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