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Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı'ya yurt içinden resmi teklif gelmediğini açıkladı

Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a gideceği yönündeki haberleri yalanladı ve Avcı’ya yurt içinden resmi teklif gelmediğini açıkladı.

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Medipol Başakşehir’in resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Son günlerde yazılı ve görsel basın kuruluşlarında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamamızdır:

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışının içerisinde olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda mevcut kadromuzu korumanın yanı sıra takımımızı daha da güçlendirecek takviyeler yapılması planlanmaktadır. Aziz Behich transferi bu planlamanın ilk aşamasıdır ve takımımızı güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir.

Ancak üzülerek görüyoruz ki her gün gazetelerde ve televizyonlarda teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımızın farklı kulüplere transfer olacağı iddia edilmektedir. Medyada sıkça yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Kulübümüze yurtiçinden herhangi bir resmi teklif gelmemiştir.

Basında çıkan asılsız haberlerle kamuoyuna yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kulübümüzün resmi yayın organlarından herhangi bir açıklama olmadığı sürece transferlerle ilgili çıkan haberlere lütfen itibar etmeyiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

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