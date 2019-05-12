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Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de başkent temsilcisi Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son 4 maçını kazanamayan ve 10 puan kaybeden turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta liderliği averajla Galatasaray'a kaptırdı. MKE Ankaragücü ise ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılamadı. Başkent ekibi, haftaya 37 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Eljero Elia bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Sakatlıkları süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan da maçta forma giyemeyecek.

Ankaragücü cephesi

Ligde son 3 maçını kazanamayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 37 puan ve averajla 14. sırada girdi. Son 4 maçında 10 puan yitiren Medipol Başakşehir ise geçen hafta liderliği averajla Galatasaray'a kaptırdı.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları süren Brice Djedje ve Wilfred Moke ile kart cezalısı Cebrail Karayel maçta forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert - Caiçara - Mahmut - Serdar - Clichy - Emre - Soner - Visca - İrfan Can - Napoleoni - Robinho

Ankaragücü: Altay - İlhan - Kulusic - Pazdan - Mehmet - Serdar - Sacko - Canteros - Kaan - Boyd - Orgill

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