Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan ayrılmak isteyen Yusuf Erdoğan ile Kerim Frei'ı takas etmek istiyor

Beklenen performansı gösteremeyen ve 2 haftadır da 21 kişilik kadroya giremeyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, devre arasında yeşil-beyazlı takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Geçen sezon Trabzon'dan 1 milyon euro bonservisle transfer edilen milli futbolcunun, Başakşehir'e gitmek istemesi üzerine, Bursa da Süper Lig lideri İstanbul ekibinin gurbetçi kanat oyuncusuna takas yoluyla talip olmaya karar verdi.

Timsah, kulüple 2020 yılına kadar anlaşması bulunan, oynadığı 8 karşılaşmada sadece 1 asist katkısı verebilen Yusuf Erdoğan'a karşılık Turuncu-lacivertlilerden Kerim Frei'ye göz dikti. Lider Başakşehir'de çok fazla forma şansı bulamayan, bu sezon oynadığı 5 maçta 1 asist yapan ve kontratı 2020'de sona erecek olan 24 yaşındaki milli sol açık için girişimlere başlanacak.

Bursaspor başkanı Ali Ay'ın önümüzdeki günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bu takas için temasa geçmesi bekleniyor.

(Fotomaç)