Medipol Başakşehir deplasmanda Atiker Konyaspor'u Bajic'in attığı golle 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Medipol Başakşehir, 1-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Başakşehir, 60. dakikada Riad Bajic'in golüyle kazandı. Bajic, eski takımına karşı attığı golden sonra sevinmedi.

Medipol Başakşehir'de Arda Turan 10 maçlık cezasından sonra ilk kez bu maçta forma giydi. Saha dışı olaylarla gündeme gelen Arda Turan, 83. dakikada Riad Bajic'in yerine oyuna dahil oldu. Arda, tam 176 gün sonra yeşil çimlere çıktı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, 21 puanla maç fazlasıyla Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Atiker Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, 3 Kasım Cumartesi akşamı Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Atiker Konyaspor ise 5 Kasım Pazartesi akşamı Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak.