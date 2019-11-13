Medipol Başakşehir, Dusko Tosic ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı
Çin’de Guangzhou Rief forması giyen ve yeniden Türkiye’ye dönmek isteyen Dusko Tosic’e Başakşehir talip oldu.
Başakşehir, milli arada sessiz sedasız transfer çalışmalarına başladı. Turuncu-Lacivertliler’in hedefindeki isimse Dusko Tosic... Savunmanın göbeğine takıma seviye atlatacak, aynı zamanda sol bek de oynayabilecek bir oyuncu arayan İstanbul ekibi, Çin’in Guangzhou Rief ekibinde forma giyen Sırp futbolcu için düğmeye bastı. Kulübünde istediği kadar şans bulamayan ve dönmeye sıcak bakan Tosic’le ilk görüşmelerden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ’LA DA ANILIYOR
Sözleşmesi devam eden Tosic’in devre arasında kiralanması öngörülüyor. Adı Beşiktaş’la da anılan Tosic’e Türkiye’den tek resmi teklifin Başakşehir’den gittiği öğrenildi.
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