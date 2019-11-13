24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7738
  • 6,362
  • 270.907
  • 103972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Medipol Başakşehir, Dusko Tosic ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı

Çin’de Guangzhou Rief forması giyen ve yeniden Türkiye’ye dönmek isteyen Dusko Tosic’e Başakşehir talip oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başakşehir, milli arada sessiz sedasız transfer çalışmalarına başladı. Turuncu-Lacivertliler’in hedefindeki isimse Dusko Tosic... Savunmanın göbeğine takıma seviye atlatacak, aynı zamanda sol bek de oynayabilecek bir oyuncu arayan İstanbul ekibi, Çin’in Guangzhou Rief ekibinde forma giyen Sırp futbolcu için düğmeye bastı. Kulübünde istediği kadar şans bulamayan ve dönmeye sıcak bakan Tosic’le ilk görüşmelerden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’LA DA ANILIYOR

Sözleşmesi devam eden Tosic’in devre arasında kiralanması öngörülüyor. Adı Beşiktaş’la da anılan Tosic’e Türkiye’den tek resmi teklifin Başakşehir’den gittiği öğrenildi.

Elektrikle Isıtmalı yatak bomba gibi patladı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD’li komutan teröristlerle kol kola!

ABD’li komutan teröristlerle kol kola!

HDP'li 4 belediyeye görevlendirme

HDP'li 4 belediyeye görevlendirme

Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Başkan Erdoğan ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Vodafone’dan 733 milyon TL yatırım

Vodafone’dan 733 milyon TL yatırım

DNA sonucu belli oldu: Yüzde 99.99 oranında...

DNA sonucu belli oldu: Yüzde 99.99 oranında...

Canlı datayla milyonluk vurgun

Canlı datayla milyonluk vurgun

Uber’e Kaşıkçı boykotu

Uber’e Kaşıkçı boykotu

KOSGEB’den yerli üretime 5 milyon TL kredi

KOSGEB’den yerli üretime 5 milyon TL kredi
 

POPÜLER HABERLER

İHA´lara karşı yüksek enerjili lazer silah sistemi: ATHENA

İHA´lara karşı yüksek enerjili lazer silah sistemi: ATHENA

9 milyon yıllık! Havadan böyle görüntülendi

9 milyon yıllık! Havadan böyle görüntülendi

Turistlerin gözdesi... 110 metre uzunluğunda

Turistlerin gözdesi... 110 metre uzunluğunda

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA