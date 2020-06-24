24 Haziran 2020 Çarşamba 18:09 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 18:09

Süper Lig'de eski gol kralı Fernandao, Başakşehir'in radarına girdi. A Spor'un iddiasına göre; Fernandao, Başakşehir'in yolunu turabilir. Bir sezon forma giydiği Bursaspor'da gol krallığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Fenerbahçe'de 3 yıl oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına giden 33 yaşındaki forvet, burada sadece 6 ay kaldı.

2019 ocak ayından beri ülkesinin Bahia takımında top koşturan Fernandao bu sezon fazla şans bulamadı. Sudamericana Kupası'nda iki maçta forma giyen Fernandao, Medipol Başakşehir'in gelecek planlamasında yer alan oyunculardan biri.