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Medipol Başakşehir, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ısınmayla başlayan antrenmanın, 5'e 2 ve geniş alan oyunuyla devam ettiği bildirildi.     

İdmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.     

Sakatlığı devam eden oyunculardan Eljero Elia'nın antrenmana katılmadığı, Alparslan Erdem'in ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.     

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

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