24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9676
  • 6,6962
  • 246.193
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Medipol Başakşehir İngiltere'de manşetlerde

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü İdari Direktörü Mustafa Eröğüt, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üçte biri bütçeye sahip olmalarına karşın teknik direktör Abdullah Avcı ile başarıyı yakaladıklarını kaydetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere'nin FourFourTwo dergisi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Medipol Başakşehir'in başarısını incelediği habere 6 sayfa ayırdı.

Dergiye açıklamalarda bulunan kulüp idari direktörü Mustafa Eröğüt, birçok takımdan teklif gelmesine karşın teknik direktör Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'de kaldığını belirterek, "Bütçemiz, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üçte biri kadar olmasına rağmen teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile başarıyı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Kulübün 8 hissedarının olduğunu aktaran Eröğüt, "Bizde seçim ve başkanlık değişimi yok. Uzun vadeli planlar ve kalıcı başarı istiyoruz. 2014 yılında yola çıktığımızda hedefimiz, ilk 5 yılda UEFA Avrupa Ligi, 8 yılda ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmekti. Ligde de şampiyon olmak istiyorduk ve beklediğimizden hızlı gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Dergide görüşlerine yer verilen kulübün medya sorumlusu Coşkun Gülbahar ise "Bu sezon tarih yazmak istiyoruz. Biz Türkiye'de 6'ncı şampiyon olacağız. Bu sezon 4 bin kombine bilet sattık. Maç başına seyirci ortalamamız 5-6 bin civarında. Daha fazla taraftar kazanmak için başarılı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Vaşak, dağ keçisi sürüsüne böyle saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

Mavi listedeki terörist yakalandı

Mavi listedeki terörist yakalandı

Darbe girişimiyle ilgili Maduro'dan flaş açıklama

Darbe girişimiyle ilgili Maduro'dan flaş açıklama

Venezuela'da darbeci general gözaltına alındı

Venezuela'da darbeci general gözaltına alındı

Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması

İstanbul seçimlerine ilişkin itiraz süreciyle ilgili önemli gelişme

İstanbul seçimlerine ilişkin itiraz süreciyle ilgili önemli gelişme

Venezuela'daki darbe girişiminde ordu tarafını seçti

Venezuela'daki darbe girişiminde ordu tarafını seçti

Oğlu ağlayarak anlattı: O sözümü yerine getiremedim

Oğlu ağlayarak anlattı: O sözümü yerine getiremedim
 

POPÜLER HABERLER

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

Burkinili poz verdi, tarihe geçti

Burkinili poz verdi, tarihe geçti

Karısı için 'uyku kutusu' icat etti

Karısı için 'uyku kutusu' icat etti

Üzerinde bir kayış takımı bulunan balina şaşkınlık yarattı

Üzerinde bir kayış takımı bulunan balina şaşkınlık yarattı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA