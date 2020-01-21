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Spor

Medipol Başakşehir kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Kırklarelispor, 1-1’in rövanşında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.

21.01.2020  15:57 - Güncelleme: 21.01.2020  16:05

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor, Başakşehir'i konuk etti.

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

İlk maçta İstanbul'dan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başaran Kırklarelispor, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Başakşehir, karşılaşmanın 65. dakikasında geliştirdiği atakta Robinho ile kaleyi yokladı, kaleciden seken topu Demba Ba tamamladı ve top ağlara gitti. Karşılaşmanın hakemi Koray Gençerler, VAR'dan gelen uyarıyı dikkate aldı ve pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirerek Başakşehir'in golünü geçersiz kıldı.

KIRKLARELİSPOR'UN ELEDİĞİ 3. SÜPER LİG TAKIMI

Ayrıca Başakşehir, Kırklarelispor'un elediği 3. Süper Lig takımı oldu. 2. Lig ekibi Kırklarelispor, daha önce Gaziantep FK ve Ankaragücü'nü elemişti.

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