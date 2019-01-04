Medipol Başakşehir, Robinho için imza töreni düzenleyecek
Medipol Başakşehir, yeni transfer Robinho'nun imza töreninin yarın gerçekleşeceğini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, DG Sivasspor'dan transfer ettiği Robinho için yarın 12:30'da imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
İşte Başakşehir'in yaptığı açıklama;
Yeni transferimiz Robson de Souza’nın (Robinho) imza töreni, başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın katılımıyla yarın (5 Ocak) saat 12.30’da stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir.
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