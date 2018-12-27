Medipol Başakşehir, Robinho'yu transfer ettiğini duyurdu
Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun.""
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