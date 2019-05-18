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Medipol Başakşehir şampiyonluk maçına 3 eksikle çıkacak

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 19 Mayıs Pazar akşamı şampiyonluk yolundaki önemli maçta Galatasaray'a konuk olacak. Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde tedavisi süren kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolundaki kritik maçta 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı mücadele Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Averaj üstünlüğü Galatasaray'da

Zorlu mücadele öncesinde 66 puana sahip iki takımdan Galatasaray gol averajındaki üstünlüğü ile Medipol Başakşehir'in önünde yer alıyor.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in ligin ilk yarısında Başakşehir'de yaptığı maç 1-1 sona ermişti. Şampiyonluk yolunda genel averajdan önce ikili averajın önemli olması sebebiyle bu maçta kazanan takım 3 puan öne geçecek ve ligin bitimine 1 hafta kala zirveyi garantileyecek.

Karşılaşmanın berabere sona ermesi halinde ise son haftada da puan eşitliğinin bozulmaması durumunda genel averaja bakılacak. Genel averajda bu maç öncesinde Galatasaray 8 gollük üstünlüğe sahip.

Emre Belözoğlu'nun durumu belirsiz

Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde tedavisi süren kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

İstanbul ekibinin, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.

Yoğun bir tedavi programı uygulanan deneyimli futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Epureanu, Arda ve Demba Ba yok

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 3 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek.

Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan bu karşılaşmada görev alamayacak.

Üç futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Galatasaray karşılaşması öncesinde üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Robinho, Emre Belözoğlu ve Junior Caiçara bu maçta da sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın ligin son haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

(AA)

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