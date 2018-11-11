Sezon sonunda görüşme

Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığını yaptığı Medipol Başakşehir, sezon sonunda Emre Belözoğlu ile masaya oturacak.

Belözoğlu için ne gibi seçenekler var?

Başakşehir Kulübü eğer Emre Belözğlu, “Ben futbolu kesin olarak bırakıyorum. Projelerim var” derse bu projeleri dinleyecek ve ona göre bir plan ortaya çıkacak.

Futbola devam etmek isterse ne olacak?

Fakat; tecrübeli futbolcu, “Futbolu sezon sonunda bırakmayı düşünüyordum. Ama ben kendimi iyi hissediyorum, devam etmek istiyorum” derse konu tekrar gözden geçirilecek. Abdullah Avcı’nın da fikri burada belirleyici olacak.

Başakşehir yönetimi Emre Belözoğlu’ndan memnun

İlerlemiş yaşına karşın profesyonel bir yapısı olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve kendisinden daha genç isimlere taş çıkartan Belözoğlu’ndan memnun.

"Emre'ye kapılar açılmıştır"

Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, “Emre gerçekten de iyi bir profesyonel. Futbola nasıl hizmet etmek istediği önemli. Kulübümüz, Emre’ye kapılarını açmıştır” dedi.

38 yaşında ama…

Başakşehir’deki 4.sezonunu geçiren Emre Belözoğlu, bu sezon 7 maçta görev aldı. 4 maçta sahaya ilk 11’de çıkan Belözoğlu, 403 dakika sahada kaldı.

Çok önemli kulüplerde oynadı

Kariyerine Galatasaray’da başlayan Emre Belözoğlu, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe ve Atletico Madrid formalarını da terletmişti.

(Ajansspor)