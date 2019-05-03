Medipol Başakşehir zorlu virajda! İşte muhtemel 11'ler

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geride kalan 30 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alıyor.

Medipol Başakşehir son 5 maçının 4'ünde puan kaybetti. Turuncu-lacivertli ekip bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Son 9 maçında 1 galibiyet elde eden Demir Grup Sivasspor ise 36 puan ve averajla haftaya 12. sırada girdi.

Takımdaki eksikler

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Arda Turan maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Papp, Braz, Bjarsmyr, Ziya, N’Dinga, Rybalka, Douglas, Özer, Emre, Kone

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho