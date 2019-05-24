Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig’de sezonun son hafta maçında Medipol Başakşehir, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadele Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
İLK 11'LER:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Elia, İrfan Can, Napoleoni, Bajic
AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Nsakala, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse
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