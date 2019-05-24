Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor | CANLI Spor Toto Süper Lig’de sezonun son hafta maçında Medipol Başakşehir, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadele Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.