Medipol Başakşehir-Bursaspor | İlk 11'ler
Şiddetli kar yağışı sebebiyle tatil edilen Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı bu akşam saat 19.00’da 5. dakikadan itibaren tekrar başlayacak.
İLK 11’LER
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
Bursaspor: Muhammed, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Badji, Shehu, Lima, Aytaç, Latovlevici, Sakho
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