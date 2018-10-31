Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman teknik ısınmayla başladı. Sonrasında çabukluk ve 5´e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman geniş alanda yapılan oyunla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu ve Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 11.30´da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.