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Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman teknik ısınmayla başladı. Sonrasında çabukluk ve 5´e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman geniş alanda yapılan oyunla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu ve Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 11.30´da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

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