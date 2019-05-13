Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı öncesi Emre Belözoğlu paniği

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 1-0 gerideyken devre arasında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 82. dakikasında sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.

Emre Belözoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

Tecrübeli oyuncunun 33. haftadaki kritik Galatasaray maçında sahada olup olmayacağı yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

ABDULLAH AVCI: "UMARIM BİZİMLE OLABİLİR"

Basın toplantısında karşılaşmanın 83. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun durumunun sorulması üzerine Abdullah Avcı, "Emre'nin durumunu öğreneceğiz, arka adalesini tutarak çıktı. MR'ı çekilecek umarım bizimle haftaya beraber olabilir. Türk futbolunun en büyük oyuncusu, hayatı tamamen futbola odaklı. Benim için de öyle bir oyuncu ile çalışmak çok büyük bir şans." açıklamasını yaptı.

(Sporx)