Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alan organizasyonları üzerinde durduğu ifade edildi.
Antrenmanın yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sakatlığı bulunan Eljero Elia'nın antrenmana katılmadığı, Alparslan Erdem'in ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Ligde 27 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
(AA)
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