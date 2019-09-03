28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7311
  • 6,2897
  • 284.899
  • 98826.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Medipol Başakşehir'de Muhammet Şengezer, Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak imzayı attı

Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammet Şengezer, Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan kaleci Muhammet Şengezer ile birlikte genç oyuncular Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, Bursaspor’dan Muhammet Şengezer ile 5 senelik, Muhammet Emin Sarıkaya ile 3 senelik ve Emir Şenocak ile sözleşme imzalamıştır. Üç oyuncuya da ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”

Markette kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Dakikalarca devam etmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan’dan maç yorumu: Bize yaşattığınız gurur yeter

Başkan Erdoğan’dan maç yorumu: Bize yaşattığınız gurur yeter

12 dev adam ABD'ye diş geçiremedi

12 dev adam ABD'ye diş geçiremedi

Tesadüfen bulundu! Kayseri'de heyecan yaratan keşif

Tesadüfen bulundu! Kayseri'de heyecan yaratan keşif

Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Johnson çoğunluğu kaybetti: İngiltere erken seçime mi gidecek?

Johnson çoğunluğu kaybetti: İngiltere erken seçime mi gidecek?

'Bahçemde define var'

'Bahçemde define var'

Netflix, Türkiye kararını verdi

Netflix, Türkiye kararını verdi

Rumlarda 'Maraş' paniği! Sözde başkan 'sakın satmayın' diye uyardı

Rumlarda 'Maraş' paniği! Sözde başkan 'sakın satmayın' diye uyardı
 

POPÜLER HABERLER

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Tesadüfen bulundu! Kayseri'de heyecan yaratan keşif

Tesadüfen bulundu! Kayseri'de heyecan yaratan keşif

'Bebek Trump' yine ortaya çıktı

'Bebek Trump' yine ortaya çıktı

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu! 19. yüzyıla ait...

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu! 19. yüzyıla ait...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA