Medipol Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner sevinci

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gaziantep ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Ömer Ali Şahiner antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı, Ahmed Kutucu ise fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kafile, bugün Gaziantep'e giderek kampa girecek.
Kalyon Stadı'nda oynanacak Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakası, yarın saat 17.00'de başlayacak.