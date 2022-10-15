İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2022 Cumartesi / 20 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5964
  • EURO
    18,0725
  • ALTIN
    981.972
  • BIST100
    3626.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Medipol Başakşehir'de Şener Özbayraklı belirsizliği
Spor

Medipol Başakşehir'de Şener Özbayraklı belirsizliği

Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek Başakşehir'de, sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu maç gününde netlik kazanacak.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir'de Şener Özbayraklı belirsizliği
ABONE OL

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde bir haftayı bay geçen Medipol Başakşehir, haftaya 17 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi, son maçında ise sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu.

İki galibiyet, iki beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan İstanbulspor ise 8 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir, takımdaki yerini alabilecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.