14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8369
  • 6,5611
  • 239.544
  • 96.075
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Medipol Başakşehir'de soyunma odası karıştı

Dün Ç.Rizespor karşısında 1 puanı uzatma dakikalarında kurtaran Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun Visca'yı sert bir dille uyardığı öğrenildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

EMRE VİSCA'YI HAŞLADI
 
Dün oynanan Ç.Rizespor maçında 1 puanı son dakikada kurtaran ve saha içinde bir hayli gergin olduğu gözlemlenen oyuncuların 90 dakika sonunda soyunma odasında tartıştıkları öğrenilirken, takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun özellikle Visca’ya karşı sesini bir hayli yükselttiği iddia edildi.
 
VİSCA TAKIM ARKADAŞLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR
 
Girdiği bütün pozisyonlarda birçok opsiyonu bulunmasına rağmen genelde kaleyi deneyen ve uygun durumda olan arkadaşlarını görmezden gelen Visca, Emre Belözoğlu’nun hışmına uğrarken, Boşnak yıldızın kaybedilen 2 puandan dolayı bir hayli üzgün olduğu ve kaptanından özür dilediği bildirildi. Süper Lig’in en fazla gol ve asist yapan isimlerinden biri olan Edin Visca, Kayserispor deplasmanında da tıpkı dünkü gibi bir oyun ortaya koymuş, sağ çaprazdan attığı bütün şutlarda Lung’a takılmıştı.
 
O maçta da Robinho, sonradan giren Adebayor, Napoleoni gibi arkadaşlarına asist yapmayı denemeyen Visca, müsait pozisyonlarda sık sık Lung’u yoklamış ve takımının skor olarak öne geçmesine bir anlamda  engel olmuştu.
 
 
 

Olay yerinden ilk görüntüler! 3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MİT'ten müthiş operasyon! O teröristleri yalayıp getirdi

MİT'ten müthiş operasyon! O teröristleri yalayıp getirdi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Yargıtay'dan milyonlarca işçiye müjdeli haber

Yargıtay'dan milyonlarca işçiye müjdeli haber

Yer: Diyarbakır... Böyle yakaladı

Yer: Diyarbakır... Böyle yakaladı

Sıla-Ahmet Kural davasında karar!

Sıla-Ahmet Kural davasında karar!

'Kemal’in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum'

'Kemal’in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum'

5 gün sonra tarih oluyor

5 gün sonra tarih oluyor

Aracını satıp birlik kurdu; Paraya para demiyor

Aracını satıp birlik kurdu; Paraya para demiyor
 

POPÜLER HABERLER

Şehit Babası Mustafa Kırıkçı: Ben şehit babası olarak Kemal’in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum

Şehit Babası Mustafa Kırıkçı: Ben şehit babası olarak Kemal’in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum

Prens tarihe geçti

Prens tarihe geçti

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili ailesinin 4 ferdi gözaltına alındı

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolmasıyla ilgili ailesinin 4 ferdi gözaltına alındı

Toplu arı ölümleri...

Toplu arı ölümleri...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA