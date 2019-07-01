Medipol Başakşehir’de Topal sesleri

SÜPER Lig’de son yıllarda zirveye oynamasına karşın şampiyonluğa bir türlü ulaşamayan Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlayacağı yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Yıldız oyuncularına kadrosuna tutmaya çalışan Turuncu-Lacivertliler’in Emre Belözoğlu’nun ayrılması sonrası Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Mehmet Topal için düğmeye bastığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuya teklif götüren Boz Baykuşlar’ın Topal’la anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi. Bu arada Başakşehir, geçen sezon Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Okechukwu Azubuike için de Beşiktaş’la yarıştığı bildirildi. 22 yaşındaki Nijeryalı ön libero geçen sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.