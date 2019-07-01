29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Medipol Başakşehir’de Topal sesleri

Turuncu-Lacivertliler’in Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuna teklif götürdüğü ortaya çıktı. Başakşehir’in Nijeryalı Azubuike için de Beşiktaş’la yarıştığı bildirildi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÜPER Lig’de son yıllarda zirveye oynamasına karşın şampiyonluğa bir türlü ulaşamayan Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlayacağı yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Yıldız oyuncularına kadrosuna tutmaya çalışan Turuncu-Lacivertliler’in Emre Belözoğlu’nun ayrılması sonrası Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Mehmet Topal için düğmeye bastığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuya teklif götüren Boz Baykuşlar’ın Topal’la anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi. Bu arada Başakşehir, geçen sezon Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Okechukwu Azubuike için de Beşiktaş’la yarıştığı bildirildi. 22 yaşındaki Nijeryalı ön libero geçen sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

Bakan Soylu kirli tezgahlarını ifşa etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cesur kaptan Avrupa'yı birbirine düşürdü

Cesur kaptan Avrupa'yı birbirine düşürdü

Bilimler tarihinin zirvesi

Bilimler tarihinin zirvesi

Azez’i kana bulayan teröristler yakalandı

Azez’i kana bulayan teröristler yakalandı

Küçükçekmece'yi karıştıran taciz iddiasına ilişkin açıklama

Küçükçekmece'yi karıştıran taciz iddiasına ilişkin açıklama

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası alay konusu oldu

DSP'de istifa depremi

DSP'de istifa depremi

Bin adrese eş zamanlı operasyon

Bin adrese eş zamanlı operasyon

Suriyeli aşiretler YPG/PKK'ya isyan etti

Suriyeli aşiretler YPG/PKK'ya isyan etti
 

POPÜLER HABERLER

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA