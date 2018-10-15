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Medipol Başakşehir'den Arda Turan açıklaması

Medipol Başakşehir yönetimi, Arda Turan'ın Şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga sonrası yarın toplanma kararı aldı. Yapılacak toplantının ardından Arda Turan ile ilgili karar kamuoyu ile paylaşılacak.

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Arda Turan'ın Şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga sonrası Medipol Başakşehir yönetimi sessizliğini bozuyor. Yarın saat 19:30'da bir araya gelecek yönetim, Arda Turan ile ilgili kararını açıklayacak.

Medipol Başakşehir'in yaptığı açıklama

"Yönetim Kurulu, bu akşam saat 19.30’da Arda Turan ile alakalı bir toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama, yarın gün içerisinde yazılı yapılacak"

Bu arada Arda Turan Başakşehir'in bugün gerçekleştirdiği idmana katılmamıştı.

Başakşehir yönetiminin vereceği karar merak konusu olurken, Arda Turan ise kısa süre önce yaptığı açıklama ile "kulübüm, takım arkadaşlarım ve başkanımdan helallik isteyeceğim" demişti.

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