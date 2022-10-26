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Spor

Medipol Başakşehir'den, Floransa çıkarması!

UEFA Avrupa Ligi 5.hafta mücadelesinde deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 22:17 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir'den, Floransa çıkarması!
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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda yapacağı Fiorentina maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Artemio Franchi Stadı'nda akşam saatlerinde bir antrenman yaptı.

İdmanın ilk 15 dakikası basına açık tutulurken, bu bölümde teknik direktör Belözoğlu'nun oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yaptığı görüldü.

Futbolcular daha sonra takım halinde ısınma hareketleri ile 3'erli gruplar halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmana, sakatlığı sebebiyle durumu maç saatinde netlik kazanacak Şener Özbayraklı da katıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, son idmanını da yaparak hazırlıklarını tamamladı ve maç için otelde kampa girdi.

Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayan ve lider durumda olan Medipol Başakşehir, yarın akşam TSİ 19.45'te grupta 7 puanla ikinci sıradaki Fiorentina ile karşılaşacak.

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