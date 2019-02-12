Medipol Başakşehir'den Gael Clichy açıklaması

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy'nin sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edildi.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gael Clichy'nin sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

Clichy, Medipol Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaptığı maçın ilk yarısında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

(DHA)