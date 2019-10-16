Medipol Başakşehir'den UEFA'ya videolu cevap! UEFA, Arnavutluk ile Fransa maçlarında Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının 'asker selamı' vermeleri nedeniyle soruşturma başlattı. Başakşehir Kulübü'nün Esports hesabı, 'Dünyanın en çok satan video oyunundaki gol sevincini cezalandırmak mı? Ama niye?' diyerek soruşturmaya tepki gösterdi.