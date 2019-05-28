Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve bir türlü istenilen performansı göstermeyen Slimani için olay bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul ekibinin, Cezayirli forvet için Leicester City ile görüşmelere başlandığı iddia edildi. Başakşehir'in Slimani'yi kiralamak istediği belirtiliyor.

Slimani, Fenerbahçe'de 25 maçta 5 gol kaydetti.

(Fotomaç)