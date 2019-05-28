Medipol Başakşehir'in Islam Slimani'yi istediği iddia edildi
Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi biten İslam Slimani'ye Medipol Başakşehir'in talip olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve bir türlü istenilen performansı göstermeyen Slimani için olay bir iddia ortaya atıldı.
İstanbul ekibinin, Cezayirli forvet için Leicester City ile görüşmelere başlandığı iddia edildi. Başakşehir'in Slimani'yi kiralamak istediği belirtiliyor.
Slimani, Fenerbahçe'de 25 maçta 5 gol kaydetti.
(Fotomaç)
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