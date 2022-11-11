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Spor

Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray

Spor Toto Süper Lig 14.hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

AA11 Kasım 2022 Cuma 09:20 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Turuncu-lacivertli ekip ligde oynadığı 12 maçta, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip rakibi Galatasaray'ın önünde ikinci sırada haftaya girdi.

- Biglia ve Mahmut'un durumları şüpheli

Medipol Başakşehir'de sakatlıklarını atlatan Lucas Biglia ve kaptan Mahmut Tekdemir'in durumu belirsizliğini koruyor.

Bu iki oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak.

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