Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Turuncu-lacivertli ekip ligde oynadığı 12 maçta, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip rakibi Galatasaray'ın önünde ikinci sırada haftaya girdi.
- Biglia ve Mahmut'un durumları şüpheli
Medipol Başakşehir'de sakatlıklarını atlatan Lucas Biglia ve kaptan Mahmut Tekdemir'in durumu belirsizliğini koruyor.
Bu iki oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak.