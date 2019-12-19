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Spor

Medipol Başakşehir'in kupa keyfi

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

19.12.2019  21:22 - Güncelleme: 19.12.2019  21:22

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0

86. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Berkay'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic, şutunu çekti. Kaleye yönelen topa Miraç Acer'in eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. 88'inci dakikada penaltıyı kullanan Muhammet Arslantaş, topu filelere gönderdi: 2-0

Medipol Başakşehir, rakibini 2-0 yenerek kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mahmut Tekdemir (Dk. 42 Clichy), Vieira, Aziz Eraltay, Gökhan İnler, Azubuike, Robinho (Dk. 72 Aleksic), Berkay Özcan, Kerim Frei, Demba Ba (Dk. 78 Muhammet Arslantaş)

Hekimoğlu Trabzon: Bekir Demircan (Dk. 70 Onur Küçük), Bahadır Erol, Talha Yazgan, Volkan Altınsoy, Miraç Acer, Samet Yalçın, Taha Gür (Dk. 58 Ali Aydemir), Mertcan Çam, Musa Caner Aktaş (Dk. 59 Muhammet Haşim Çoban), Hakan Yavuz, Taha Balcı

Goller: Dk. 54 Demba Ba, Dk. 88 Muhammet Arslantaş (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 28 Robinho, Dk. 69 Vieira (Medipol Başakşehir), Dk. 86 Miraç Acer (Hekimoğlu Trabzon)

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