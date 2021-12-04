Medipol Başakşehir'in rakibi Hatayspor

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yakalanan 5 maçlık galibiyet serisi geride kalan hafta iç sahadaki Altay beraberliğiyle sona eren Medipol Başakşehir, 22 puanla haftaya 6. sırada girdi.
Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üç sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, Hatayspor karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.
Son 3 maçından 2'sini kaybeden 26 puanlı Atakaş Hatayspor ise aynı puana sahip İttifak Holding Konyaspor'un averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor.