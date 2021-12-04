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Spor

Medipol Başakşehir'in rakibi Hatayspor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 13:59
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Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yakalanan 5 maçlık galibiyet serisi geride kalan hafta iç sahadaki Altay beraberliğiyle sona eren Medipol Başakşehir, 22 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üç sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, Hatayspor karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Son 3 maçından 2'sini kaybeden 26 puanlı Atakaş Hatayspor ise aynı puana sahip İttifak Holding Konyaspor'un averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor.

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