Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi belli oldu.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi belli oldu. Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti.
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