Medipol Başakşehir-Konyaspor CANLI ANLATIM
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde kendi sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Crivelli
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
MÜCADELEYİ İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ…
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