Medipol Başakşehir-Olympiacos| İLK 11'LER
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımında ilk 11'leri...
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Chedjou, Viera, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Robinho, Crivelli
Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meirah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero
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