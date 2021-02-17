Medvedev, Rublev'e set vermeden son dörde kaldı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev yarı finale yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, Rus Medvedev ile vatandaşı 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev karşılaştı.
Toplam 2 saat 5 dakika süren mücadelede rakibine karşı net bir üstünlük kuran Medvedev, 7-5, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 4 arasına kalan Rus raket, Stefanos Tsitsipas-Rafael Nadal eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.