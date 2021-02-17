İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2021 Çarşamba / 6 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0368
  • EURO
    8,5002
  • ALTIN
    404.938
  • BIST100
    1542.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Medvedev, Rublev'e set vermeden son dörde kaldı
Spor

Medvedev, Rublev'e set vermeden son dörde kaldı

Avustralya Açık'ta, erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 10:45 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:45
ABONE OL

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, erkeklerin 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, Rus Medvedev ile vatandaşı 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev karşılaştı.

Toplam 2 saat 5 dakika süren mücadelede rakibine karşı net bir üstünlük kuran Medvedev, 7-5, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 4 arasına kalan Rus raket, Stefanos Tsitsipas-Rafael Nadal eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.