İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2025 Cumartesi / 8 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mehdi Taremi Inter'den ayrılıyor! Beşiktaş ve Premier Lig kulüpleri peşinde
Spor

Mehdi Taremi Inter'den ayrılıyor! Beşiktaş ve Premier Lig kulüpleri peşinde

Inter'de beklentilerin uzağında kalan Mehdi Taremi, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İranlı golcüyle Beşiktaş'ın yanı sıra Fulham, West Ham, Nottingham Forest ve Leeds United ilgileniyor

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
Mehdi Taremi Inter'den ayrılıyor! Beşiktaş ve Premier Lig kulüpleri peşinde
ABONE OL

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Inter'e transfer olan ve etkisiz bir performans sergileyen Mehdi Taremi'nin İtalyan kulübünden ayrılması bekleniyor.

PREMİER LİG EKİPLERİ VE BEŞİKTAŞ TALİP

Avrupa'dan birçok kulüp İranlı golcü için ilgi gösteriyor. Premier Lig ekiplerinden Fulham, West Ham, Nottingham Forest, Leeds United ve Süper Lig temsilcisi Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Mehdi Taremi, Brezilya ekibi Botafogo'dan gelen teklifi ise Avrupa'da oynama isteği sebebiyle geri çevirdiği belirtiliyor.

INTER'IN BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Corriero dello Sports'un haberine göre; Inter'in Taremi için planları değişmedi. Milano ekibi, İranlı golcüyü elden çıkarmak isterken oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan ve bu maçların sadece 10 tanesinde ilk on birde başlayan Mehdi Taremi, 3 gol ve 9 asist ile takımına katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavurucu sıcaklara yağmur arası: Beklenen yağış başladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.