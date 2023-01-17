Mehmet Ak: Türkiye Kupası'na renk kattık

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor'a 3-0 yenilerek elenen Teco Karacabey Belediyespor'un teknik direktörü Mehmet Ak, bir Süper Lig takımına karşı nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde mücadele ettiklerini kaydetti.

Takımının daha önce 2 Türkiye Kupası maçı oynadığını ve orada ciddi reaksiyon gösterdiğini hatırlatan Ak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün de aslında o reaksiyonu göstermek istiyorduk ama Sivasspor'un yapısı biraz daha farklıydı. Bugün çocuklar elinden geleni sonuna kadar yaptı. İstenilen mücadeleyi sergiledi. İlk devreye 0-0 girseydik ikinci devre daha farklı bir reaksiyonla cevap verebilirdik. Kaptırdığınız toplar başınıza bela olabiliyor. 38. dakikada çıkarken bir top kaptırdık, 1-0 geriye düştük ama oyundan da kopmadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'na renk kattılar. Bugün iyi bir mücadele oldu.

Ak, yoğun maç sürecinden geçtiklerini ve sakatlık yaşamamalarının kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.