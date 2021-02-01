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Spor

Mehmet Altıparmak resmen Gençlerbirliği'nde

Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile resmi sözleşme imzaladı.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 14:12 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 14:12
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Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak, resmi sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza attı. Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak'a başarılar dilerken, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Mehmet Altıparmak'ın yardımcılıklarını Tanser Aydın, Korhan Özen, Murat Akarsu, Murat Akyüz, Süleyman Varlık, Serkan Atak ile kulüp analiz sorumluları Çağatay Erküp ve Özgün Deniz Taşkın'ın yapacağı belirtildi.

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