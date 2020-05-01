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Spor

Mehmet Boztepe Menemenspor'da kalacak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor sezon bitiminde mukavelesi sona erecek orta saha oyuncusu Mehmet Boztepe'yi bırakmayacak.

DHA01 Mayıs 2020 Cuma 13:45 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 13:45
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Bu sezon takımın en skorer isimlerinden olan tecrübeli futbolcuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Mehmet’in büyük olasılıkla mukavele yenileyeceği öğrenildi. 

Teknik direktör Cenk Laleci, takım iskeletini koruyacaklarını belirterek, "Mehmet bizim değerli oyuncularımızdan biri. Bu sezon çok iyi bir performans ortaya koydu. Kalan 6 maçta da en önemli kozlarımızdan biri olacak. Kendisiyle yola devam etmeyi çok istiyoruz" dedi.

Sezon başında Balıkesirspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, 25 lig maçında 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

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