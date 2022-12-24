İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2022 Cumartesi / 1 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6893
  • EURO
    19,8686
  • ALTIN
    1079.77
  • BIST100
    5454.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mehmet Büyükekşi, 1. Lig'in başkanlarıyla buluştu
Spor

Mehmet Büyükekşi, 1. Lig'in başkanlarıyla buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig kulüp başkanları ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.

DHA24 Aralık 2022 Cumartesi 13:58 - Güncelleme:
Mehmet Büyükekşi, 1. Lig'in başkanlarıyla buluştu
ABONE OL

Riva'da Başkan Mehmet Büyükekşi'nin ev sahipliğinde Spor Toto 1. Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda; 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya ile birlikte TFF Başkan Vekili Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Talat Papatya ve Murat Şahin de yer aldı.

TFF ile kulüpler arasındaki görüşmede; hakem atama sistemi, VAR, hakem akademisi, yeni kurallar, ulusal lisans ve takım harcama limitleri ile gündemdeki diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri ele alındı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 6 Aralık'ta TFF 2. Lig, 16 Aralık'ta da TFF 3. Lig kulüp başkanlarıyla değerlendirme toplantıları yapmıştı.

  • Mehmet Büyükekşi
  • Türkiye Futbol Federasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.