Mehmet Büyükekşi: 3 puanla başlamak son derece önemliydi

Republican Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, "Dünden bu yana bize güzel bir ev sahipliği yaptılar. Her türlü koruma önlemlerini almışlardı. Sayın Bakanımız da geldi. Bakanlarına ve federasyon başkanlarına güzel ev sahiplikleri için teşekkür ettik. İlk devre maalesef çok iyi oynayamadık. İkinci devre takım kendine geldi. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız. İlk maçta 3 puanla başlamak son derece önemliydi. Bazen iyi oynamadan da kazanabilmek önemli. Önümüzde Hırvatistan maçı var, bizim için son derece önemli. Hedef o maçta da galibiyetle ayrılmak. İnşallah turnuvanın ikinci maçı ilk ev sahipliğimiz, orada da başarılı bir sonuç alırız. Milletimize 6 Şubat depremlerinden sonra bir nebze de olsun sevinç yaşatabildiysek ne mutlu." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın ıslıklanması hakkında ise şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Ermenistan'la yıllardan beri süren problemlerimiz var. Ama yetkililer bize son derece güzel ev sahipliği yaptı. Bunlar sportif mücadeleler, inşallah zaman içinde de sportif mücadelelerle iki halk arasında barış ortamı oluşur. Spor, barış, kardeşlik, dostluk demek. Bunu da bundan sonraki maçlarda hep göstermemiz gerek. Ülkeler arasında 'Soft power' dediğim şey bunlardan bir tanesi. 'Soft power' başta sporla geliyor. Ülkeler arasında vatandaşların kendi hayallerinde problem yaşıyorlar, o problemleri ortadan kaldırmamız gerek."