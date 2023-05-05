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Spor

Mehmet Büyükekşi: Altyapı akademileri projesi Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında altyapı akademilerinde Türkiye modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Gaziantep FK ile devam etti ve proje hakkında açıklamalarda bulundu.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 22:50 - Güncelleme:
Mehmet Büyükekşi: Altyapı akademileri projesi Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında altyapı akademilerinde Türkiye modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Gaziantep FK ile devam etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışında çeşitli kulüpleri ziyaret eden Büyükekşi, Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ve teknik sorumlu Erdal Güneş'le bir araya gelerek altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Büyükekşi ayrıca altyapı oyuncularıyla da sohbet edip sorunlarını dinledi.

Büyükekşi, Gaziantep FK ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Sevgili başkan Memik Yılmaz ve teknik sorumlu Erdal hocamıza misafirperverlikleri ve verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum. Gaziantep FK Akademisi'nde 7 yaşından 19 yaşına kadar 300 futbolcunun yer aldığı 12 takım yer alıyor. Bu futbolcularımızla da sohbet edip, sorunlarını dinledim. İnşallah Altyapı Akademisi Projemizi hayata geçirdiğimizde, tüm takımlarımızın altyapılarında yer alan oyuncularımız belli standartlara sahip tesislerde, aynı eğitimi alacak. Onlar aldıkları eğitimlerle iyi birer futbolcu olarak yetişip, hem kulüplerine hem milli takımlarımıza büyük katkı yapacaklar." dedi.

Bu doğrultuda ilk adımı Double Pass ile başlattıkları proje öncülüğünde attıklarını vurgulayan Büyükekşi, "Önce Süper Lig'deki takımlarımızın başındaki teknik sorumluları, daha sonra 6-19 yaş arası her takımdan 10 antrenörü eğiteceğiz. Bunların bütün ücretlerini TFF ödeyecek. 1 yıllık dönemde antrenörlerimizin eğitimini tamamlayacağız. Daha sonra da bir taraftan akademilerin yıldızlaması ve denetimi olacak. Altyapı Akademileri Projemiz ile birlikte ekonomik sıkıntılar içerisindeki kulüplerimizin öz kaynaklarına eğilmesini, bunu da yaparken bu kaynakları daha etkin ve faydalı kullanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Altyapı akademileri projesi Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ise Mehmet Büyükekşi'ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımızın ziyaretleri bizi şereflendirdi. Altyapı tesislerimizi gezdik ve altyapı çalışmalarımız hakkında bilgi verip, fikir alış verişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

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