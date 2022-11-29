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  • Mehmet Büyükekşi, derbide yaralanan taraftarı dev finale davet etti
Spor

Mehmet Büyükekşi, derbide yaralanan taraftarı dev finale davet etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay derbisinde fişekle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Büyükekşi, Çakır'ı İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline davet etti.

IHA29 Kasım 2022 Salı 13:08 - Güncelleme:
Mehmet Büyükekşi, derbide yaralanan taraftarı dev finale davet etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Pazar günü çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisinde, deplasman tribününden atılan fişekle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nüket Küçükel Ezberci, Müslüm Özmen ve Talat Papatya'nın yanı sıra Göztepeli futbolcular Yasin Öztekin, İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan da yer aldı.

Büyükekşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ndeki ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çakır'ı beklediğinden çok daha iyi gördüğünü söyledi. Yaralı taraftarın moralinin de yerinde olduğunu aktaran Büyükekşi, "Kendisi gayet iyi bir durumda. Bizim için en önemli konu insan sağlığı, onu bu şekilde görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah yönetim kurulu üyemiz Talat Papatya, iyileşir iyileşmez alıp federasyona getirecek kendisini. Ben de biliyorsunuz haziran ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali var. Finale davet ettim kendisini. O da 'İnşallah' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu spor taraftarımızın yanındayız. İnşallah güzel günlerde tekrar onla birlikte olacağız. Moral, motivasyonu gayet iyi" dedi.

  • Mehmet Büyükekşi
  • Göztepe-Altay
  • Mehmet Çakır

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