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Spor

Mehmet Büyükekşi: Hatayspor'u yeni sezona yetiştirmek için gereken desteği vereceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilme kararı alan Hatayspor'un gelecek sezon çalışmalarını yapacağı Mersin Erdemli Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:14 - Güncelleme:
Mehmet Büyükekşi: Hatayspor'u yeni sezona yetiştirmek için gereken desteği vereceğiz
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'un gelecek sezon çalışmalarını yapacağı Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Erdemli Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Büyükekşi'ye, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Atakaş Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de eşlik ettiği belirtildi.

Mehmet Büyükekşi, tesisin son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonunda çalışmalarını burada sürdürecek. Takımımızın antrenmanlarını gerçekleştirmesi için Türkiye Futbol Federasyonu olarak yaptıracağımız saha için uygun alan tespit edildi ve çalışmaları sürüyor. Yeni sezona yetiştirmek için gereken desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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