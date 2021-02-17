Mehmet Büyükekşi: İyi yoldayız ama puan alamıyoruz

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:36

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde performans olarak yükselen bir grafikleri olduğunu dile getirdi.

Geride kalan hafta Trabzonspor karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen mağlubiyeti engelleyemediklerini anlatan Büyükekşi, "İyi yoldayız ama puan alamıyoruz. Antalyaspor karşısında şanssızlıkları aşmak istiyoruz. Rakibimiz yine Trabzonspor gibi ligin çıkışta olan ve saygıyı hak eden takımlarından birisi. Futbolcularımıza güveniyoruz. Aynı performansımızı istikrarlı bir şekilde sürdürüp, üç puanı alacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız her şartta takımımızın yanında olmaya devam etsinler." ifadelerini kullandı.