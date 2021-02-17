İSTANBUL 3°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2021 Çarşamba / 6 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0314
  • EURO
    8,4975
  • ALTIN
    405.032
  • BIST100
    1543.54
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mehmet Büyükekşi: İyi yoldayız ama puan alamıyoruz
Spor

Mehmet Büyükekşi: İyi yoldayız ama puan alamıyoruz

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecekleri karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını söyledi.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:36
ABONE OL

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde performans olarak yükselen bir grafikleri olduğunu dile getirdi.

Geride kalan hafta Trabzonspor karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen mağlubiyeti engelleyemediklerini anlatan Büyükekşi, "İyi yoldayız ama puan alamıyoruz. Antalyaspor karşısında şanssızlıkları aşmak istiyoruz. Rakibimiz yine Trabzonspor gibi ligin çıkışta olan ve saygıyı hak eden takımlarından birisi. Futbolcularımıza güveniyoruz. Aynı performansımızı istikrarlı bir şekilde sürdürüp, üç puanı alacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız her şartta takımımızın yanında olmaya devam etsinler." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.